Зеленский: Отдельного ковидного фонда не существовало

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине не существовало отдельного Фонда по борьбе с COVID-19. В него входили все программы, деньги на которые выделялись в порядке приоритетности. Об это он сказал журналистам в рамках форума "Украина 30".

По его словам, в Украине с приходом эпидемии пришлось ограничить большое количество различных программ, в том числе и социальных. А на строительство дорог пошли 3 млрд долл., полученные от "Газпрома".

Он отметил, что на тот момент все министерства, все депутаты были против сокращения или закрытия программ.

"Мы ограничили все… Мы не знали, что будет в будущем. Но потом мы поняли, что нужно открывать и по чуть-чуть открывали все программы. При открытии мы ставили приоритеты. Когда все европейские страны теряли рабочие места, мы посчитали, что если закроем программу "Большое строительство", мы потерям около 190 тыс. рабочих мест", – сказал Зеленский.

По словам президента, у нашей страны на момент начала эпидемии не было возможности, как у европейских стран, просто взять и выделить деньги на поддержку различных сфер.

"Не существовал отдельный фонд – его не было … Ковидный фонд – это были все программы, которые мы объединяли и поставили рамки "нельзя брать оттуда деньги", – сказал президент и добавил, что деньги оттуда выделялись только на самое приоритетное.

Напомним, ранее в Укравтодоре заявляли, что созданный в Украине 65-миллиардный Фонд борьбы с COVID-19 получил свое название случайно, что стало "коммуникационным промахом". Изначально это был отдельный фонд – на строительство дорог.