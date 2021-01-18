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Зеленский отреагировал на снижение цены на газ для населения

18 января, 11:01

Сергей Мартынец

Глава государства рассказал, как должен работать рынок газа в Украине

Президент Владимир Зеленский приветствовал снижение Кабинетом министров цены на газ для населения и заявил, что тарифы на коммунальные услуги должны быть социально справедливыми.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Он также отметил, что и рынок газа должен работать по стандартам прозрачной торговли и честной конкуренции.

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"Согласно принятому решению, цены на газ для населения снизятся более чем на 30%. Мы вместе работали, чтобы найти механизмы для этого. Это решение также побудит игроков рынка работать честно и прозрачно и, прежде всего, заботиться о своем клиенте, то есть простом украинце", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что это решение Кабмина играет важную роль в установлении справедливого рынка газа в Украине.

Как сообщали новости "Сегодня", с февраля в Украине цена на газ для населения будет на уровне 6,99 грн за кубометр. В то ж время премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что теперь платежки украинцев уменьшатся в среднем на 500 грн.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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