Зеленский отреагировал на страшную трагедию в Харькове

Президент Владимир Зеленский назвал страшной трагедией гибель людей в доме престарелых в Харькове. Он поручил министру внутренних дел взять этот вопрос под личный контроль.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он поручил Кабинету министров немедленно разобраться в ситуации с пожаром, а также срочно создать государственную комиссию под председательством министра развития общин и территорий для выяснения причин этой трагедии и наработать механизмы предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в будущем.

Также президент поручил главе МВД Арсену Авакову открыть уголовное производство по факту смертельного пожара, взять этот вопрос под личный контроль и в скорейшие сроки назвать причины трагедии.

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"Призываю местные власти – руководителей городов и областей – максимально сотрудничать с центральной властью и сделать все возможное для помощи пострадавшим и родственникам, которые потеряли своих близких. Мои искренние соболезнования", – написал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", из-за пожара в доме престарелых погибли 15 человек и еще пятеро пострадали. Всего в доме находились 33 пожилых человека. Также появилось видео с места трагедии.