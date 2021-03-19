Зеленский озвучил "наполеоновские" планы по сотрудничеству с Германией

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена синхронизировать свою экономику с системой Европейского Союза, в чем особенно поможет сотрудничество с Германией. Об этом он сказал в своем видеообращении к участникам Четвертого украинского-немецкого бизнес-форума, передает ОПУ.
Первым делом глава государства поблагодарил канцлера ФРГ Ангелу Меркель за поддержку Украины в противостоянии российской агрессии.
"Мы высоко ценим сотрудничество с ФРГ в "нормандской формате" для достижения мира на Донбассе. Значение предоставленной нам помощи, проектов по поддержке реформ, развития малого и среднего бизнеса, модернизации энергетического сектора нашего государства трудно переоценить", – сказал Зеленский.
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Президент заверил немецкий бизнес, что Украина четко придерживается курса в ЕС и заявил, что Украина намерена "синхронизировать и интегрировать свою экономику в хозяйственные системы Европейского Союза". Какие сферы сотрудничества самые важные:
- диджитализация и IT;
- энергетика и энергоэффективность;
- инфраструктура и логистика;
- аграрная и авиакосмическая отрасли.
"Привлечение иностранных инвестиций – наш приоритет. С целью создания благоприятной инвестиционной среды в Украине осуществляются глубокие структурные реформы. В прошлом году нами принят закон о государственной поддержке инвестиций, который предусматривает сопровождение инвесторов, создающих новые рабочие места и реализуют инвестиционные проекты с объемом вложений от 20 млн евро", – подчеркнул Зеленский.
Как сообщали новости "Сегодня", 18 марта Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа подписали важную декларацию, которая касается планов Украины о вступлении в ЕС.
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