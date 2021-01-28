Зеленский переговорил с премьером Испании: речь шла о вакцине, зерне и энергетике

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой правительства Испании Педро Санчесом. Лидеры обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами.

Про это сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава украинского государства напомнил, что Испания является одним из основных наших торговых партнеров в Европейском Союзе и сохраняет позицию крупнейшего в Европе импортера украинских зерновых. Поэтому Киев готов и впредь быть надежным поставщиком зерна в Испанию.

В этом году в Киеве пройдет IV заседание Украинской-испанской смешанной межправительственной комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству, поэтому договорились активизировать сотрудничество в сферах энергетики, инфраструктуры, цифровизации и кибербезопасности.

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Зеленский и Санчес обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией и возможности для обеспечения Украины вакциной, которую лицензировали западные страны. Глава испанского правительства подчеркнул, что будет способствовать Украине в получении вакцины как на уровне двусторонних отношений, так и на уровне ЕС.

Глава государства пригласил председателя правительства Испании принять участие в мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины. Санчес выразил готовность посетить нашу страну. Его приезд может стать первым за последние 30 лет визитом премьер-министра Испании в Украину.

Напомним, 7 января 2020 года Зеленский поздравил Санчеса с избранием главой правительства Испании и выразил уверенность в углублении двусторонних отношений дружбы и сотрудничества между Киевом и Мадридом.

Также сообщалось, что Украина и Испания подписали меморандум о взаимопонимании и партнерстве в области сельского хозяйства, торговли и пищевой промышленности.