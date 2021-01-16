Зеленский поздравил Лашета с избранием на пост председателя партии Меркель ХДС

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил главу федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армина Лашета с избранием на пост лидера Христианско-демократического союза, партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

"Искренне поздравляю Армина Лашета с уверенной победой на выборах председателя партии ХДС! Желаю успехов в вашей работе ради процветания Германии. Надеюсь на дальнейшее укрепление и углубление украинско-германского партнерства на благо наших народов", – написал Зеленский в Twitter.

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Напомним, из 991 проголосовавших Лашета выбрали 521 человек. За второго кандидата, Фридриха Мерца, отдали голоса 466 человек. Четыре члена партии ХДС воздержались.

Напомним, что Ангела Меркель отказалась переизбираться на пост председателя Христианско-демократического союза на внутрипартийных выборах. Политик объявила, что в 2021 году она не будет претендовать на какие-либо политические посты.

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