Зеленский провел экстренное заседание СНБО: о чем шла речь

На Банковой рассмотрели вопросы в военной, энергетической отраслях и в сфере госбезопасности

Президент Владимир Зеленский провел экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, где рассмотрели важные вопросы в военной, энергетической отраслях и в сфере государственной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Банковой.

Участники подробно остановились на сфере энергетической безопасности, а именно на принятии мер по защите имущественных интересов государства.

Решением СНБО, которое было введено в действие указом президента от 28 мая 2015 № 298, Кабмину было поручено принять необходимые меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1433 км, проходящих через территорию Украины.

Тогда правительство должно было безотлагательно определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сохранение и эксплуатацию части нефтепродуктопроводов, и принять меры для обеспечения защиты экономических интересов государства.

Однако за более чем пять лет правительство не обеспечило надлежащую защиту имущественных интересов государства и доказательства в судах различных инстанций права государства Украина на владение и пользование частью нефтепродуктопроводов. В результате государственная собственность оказалась в руках двух владельцев с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины.

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Поэтому СНБО принял решение о принятии неотложных мер для возвращения государственного имущества народу Украины. Также правоохранительным органам поставлена задача провести выяснение обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.

Кроме того, решением СНБО были применены санкции к 19 юридическим и восьми физическим лицам, в том числе пяти самолетам, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев – Москва. Санкции также применены к компаниям, которые обслуживают эти самолеты.

Члены СНБО также заслушали доклады главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковника Кирилла Буданова, председателя Службы внешней разведки Украины генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка о ситуации в зоне проведения операции объединенных сил. Решения, принятые на заседании, имеют гриф "секретно", а потому не могут быть разглашены.

Напомним, под Офисом президента "Правый сектор" провел акцию "Три удара по российской агентуре".