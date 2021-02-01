Зеленский рассказал, что чувствовал при штурме Капитолия в США

Президент был шокирован, увидев такое в Америке

Президент Владимир Зеленский был "шокирован" толпой сторонников президента Дональда Трампа, штурмовавшей Капитолий США и считает, что это был сильный удар по демократии в Соединенных Штатах.

Об этом он заявил в интервью изданию Axios, которое вышло на HBO.

Зеленский отметил, что никогда не предполагал, что такое может произойти в Америке.

"Мы привыкли верить, что в Соединенных Штатах есть идеальные демократические институты, где власть передается спокойно... В Украине мы пережили две революции... мы понимали, что такое может происходить в мире. Но что это могло произойти в Соединенных Штатах? Никто этого не ожидал... Я очень волновался... Я не хотел, чтобы у вас был переворот", – рассказал президент Украины.

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По его мнению, теперь сложно считать США символом демократии.

"После чего-то подобного, я считаю, миру будет очень трудно рассматривать Соединенные Штаты как символ демократии", - отметил Зеленский.

Напомним, дебаты в Конгрессе США 6 января о результатах выборов прервали из-за штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа. Конгрессменам пришлось срочно эвакуироваться: в здании распылили слезоточивый газ. При штурме здания Конгресса погибли четверо человек, в том числе полицейский.