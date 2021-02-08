Зеленский рассказал, когда будет вакцинироваться от COVID-19

Глава государства считает, что первыми должны получить вакцину медики, а он будет во второй очереди

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов вакцинироваться от коронавируса хоть первым, но все-таки будет прививаться вместе с военными. Об этом он заявил в интервью телеканалам.

Он отметил, что готов и сразу вакцинировать первым, чтобы показать пример остальным украинцам, однако считает это не совсем правильным, поскольку первыми должны получить вакцину группы риска, в частности, медики.

"Я готов, если нужно продемонстрировать, что я этого не боюсь, готов (хоть в прямом эфире) как угодно. Но точно буду вакцинироваться с нашими военными как Верховный Главнокомандующий. Я должен это делать. Это будет во втором этапе, как только мы получим миллион (доз вакцины)", – сказал Зеленский.

Он уточнил, что вакцинироваться будет той вакциной, которая будет доступная: первая партия будет Pfizer для медиков, а потом миллион доз AstraZeneca и он скорее всего будет прививаться вторым препаратом.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине начало вакцинации ожидается с 15 февраля. Сначала будут вакцинировать медиков, для этого поступит более 100 тысяч доз вакцины Pfizer. Согласно плану вакцинации, после медиков будут прививать военных – их вакцинируют в первой половине весны.

А вот в целом большинство украинцев не хотят вакцинироваться даже бесплатно, о чем свидетельствуют данные опроса.

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