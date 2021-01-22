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Пожар в Харькове. Зеленский объявил день траура в Украине

22 января, 11:46

Татьяна Очеретяная

Президент выразил свои соболезнования родным погибших

Президент Украины Владимир Зеленский возле сгоревшего дома престарелых в Харькове объявил в Украине 23 января день траура по погибшим, скоро он подпишет соответствующий указ.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

Сначала Зеленский призвал найти другие нелегальные объекты по всей Украине, чтобы такие трагедии, как в харьковском доме престарелых, не повторялись.

Президент уточнил, что подобных не зарегистрированных пансионатов для пожилых людей только в Харькове нашли еще шесть.

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Также он выразил свои соболезнования родным погибших.

Видео: Ирина Антонюк Видео: Сегодня

Напомним, ранее стало известно, в каком состоянии пострадавшие на пожаре в харьковском доме престарелых.

Кроме того, мы писали, что правоохранители рассматривают три основные версии возникновения пожара.

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Источник: Сегодня

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