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Зеленский разрешил пустить в Украину войска НАТО

8 февраля, 15:39

Сергей Мартынец

Всего в 2021 году на украинскую землю ступят около 11 тысяч иностранных военных

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который недавно приняла Верховной Рада, о допуске в Украину войск стран НАТО для участия в военных учениях на территории нашей страны.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Всего предполагается проведение восьми многонациональных учений на территории Украины в этом году. В них примут участие около 21 тыс. украинских военнослужащих и около 11 тыс. иностранных.

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Международные учения в 2021 году в Украине:

Как сообщали новости "Сегодня", украинские военные в 2021 году примут участие в 22 многонациональных учениях.

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НАТО учения закон Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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