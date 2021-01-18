Зеленский сделал заявление о вакцинации украинцев

Вакцинация – это вызов для всего мира, считает глава государства

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы должны четко знать, когда начнется вакцинация от коронавируса и как она будет происходить.

Об этом он сказал во время селекторного совещания, передает пресс-служба ОПУ.

Он подчеркнул, что правительство должно быть готово к началу вакцинации во всех вопросах.

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"Первыми должны быть вакцинированы медработники, военные, люди пожилого возраста, поскольку они в основной группе риска. Знаю, что Министерство здравоохранения активно готовится к подписанию первых контрактов. Люди должны знать четко, когда начинается вакцинация, как она будет происходить, и знать, что о них заботятся. Вакцинация – это вызов для всего мира, и везде, в каждой стране правительства сталкиваются с новыми вызовами. Мы должны в первую очередь думать о людях", – сказал Зеленский.

Как рассказывал премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина может одновременно получить вакцины от COVID трех разных производителей. Названия компаний пока не раскрывают, поскольку подписаны договоры о неразглашении. Теперь Украина получит вакцину не позднее февраля – это будут препараты с подтвержденным процентом эффективности.

А на днях глава Минздрава Максим Степанов встречался с депутатами "Слуги народа", которым рассказывал о будущей вакцинации украинцев. Он рассказал о двух этапах вакцинации и "тайных" договоренностях.

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