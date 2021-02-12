Зеленский собирает СНБО: часть заседания будет закрытой

Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову начать подготовку заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщает пресс-служба СНБО, заседание должно состояться 19 февраля в здании Офиса президента.

"На заседании планируется обсудить комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрен в закрытом режиме", – говорится в сообщении СНБО.

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Напомним, 11 февраля с Зеленским на Донбасс приехали послы "Большой семерки" (G7).

На днях глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что на Донбассе уже нет никакого перемирия.

Также сообщалось, что Зеленский подписал указ о формировании делегации Украины для участия в переговорах в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, Совместной консультативной группы и Консультативной комиссии по открытому небу.