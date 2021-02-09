Зеленский утвердил делегацию для участия в форуме безопасности ОБСЕ

Президент Владимир Зеленский подписал указ о формировании делегации Украины для участия в переговорах в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, Совместной консультативной группы и Консультативной комиссии по открытому небу.

Документ опубликован на сайте Офиса президента.

Главой делегации назначен постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк, его заместителями: Леонид Голопатюк, начальник Главного управления военного сотрудничества и верификации ВСУ, и Игорь Лоссовский, заместитель постпреда Украины при международных организациях в Вене.

Кроме того, в состав делегации включены:

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Анатолий Горбач – замдиректора Департамента по вопросам безопасности, обороны, деятельности органов юстиции и предотвращения коррупции, начальник Управления по вопросам обороны Секретариата Кабинета Министров Украины;

Сергей Коваленко – главный консультант – заместитель главного инспектора отдела контроля за деятельностью военных формирований Инспекции по вопросам контроля за деятельностью военных формирований Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны ОП;

Владимир Приходько – представитель Минобороны в Постоянном представительстве Украины при международных организациях в Вене;

Виктор Рыжак – начальник отдела реализации Договора "Открытое небо" управления верификации Главного управления военного сотрудничества и верификации ВСУ;

Владимир Собора – начальник управления верификации Главного управления военного сотрудничества и верификации ВСУ.

Экспертами делегации утверждены:

Игорь Березкин – советник Департамента международной безопасности МИД;

Сергей Левченко – эксперт СБУ;

Михаил Попов – директор Госучреждения "Научный центр аэрокосмических исследований Земли НАН Украины";

Сергей Черный – старший научный сотрудник Института космических исследований НАН Украины и Государственного космического агентства.

Кроме того, своим указом президент разрешил министру иностранных дел привлекать для обеспечения работы делегации советников, экспертов и технических представителей.