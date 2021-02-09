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Зеленский утвердил делегацию для участия в форуме безопасности ОБСЕ

9 февраля, 01:09

Юлия Безпечная

Главой деле назначен постпред Украины в Вене Евгений Цимбалюк

Президент Владимир Зеленский подписал указ о формировании делегации Украины для участия в переговорах в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, Совместной консультативной группы и Консультативной комиссии по открытому небу.

Документ опубликован на сайте Офиса президента.

Главой делегации назначен постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк, его заместителями: Леонид Голопатюк, начальник Главного управления военного сотрудничества и верификации ВСУ, и Игорь Лоссовский, заместитель постпреда Украины при международных организациях в Вене.

Кроме того, в состав делегации включены:

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Экспертами делегации утверждены:

Кроме того, своим указом президент разрешил министру иностранных дел привлекать для обеспечения работы делегации советников, экспертов и технических представителей.

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