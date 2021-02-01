Зеленский: В Украине запустят онлайн-платформу по вакцинации от COVID-19

Правительство в ближайшее время представит специальный ресурс на время вакцинации украинцев

Украина готовится получить вакцину от коронавируса и начать первую волну иммунизации населения. В связи с этим будет запущена онлайн-платформа, которая позволит украинцам записываться на вакцинацию.

Об этом шла речь на сегодняшнем селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба ОПУ.

Глава государства считает, что план вакцинации должен включать тесную коммуникацию и сотрудничество между правительством, областными государственными администрациями и органами местного самоуправления.

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Чиновники доложили президенту о подготовке онлайн-платформы, с помощью которой можно будет записаться в очередь на вакцинацию. Кабинет министров представит ее в феврале.

"Правительство должно четко объяснить людям, как записываться на вакцинацию от COVID-19 и как будет происходить этот процесс. Онлайн-платформа должна быть четкой и удобной", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", в Министерстве здравоохранения заявили, что первая партия вакцины от COVID-19 в Украине будет в середине февраля.