Зеленский: В Украине заработает Центр противодействия дезинформации

Президент также выступил с предложением ввести в школах уроки медиаграмотности

В Украине в ближайшее время заработает Центр противодействия дезинформации, который в том числе будет противостоять враждебной пропаганде во всем мире.

Об этом заявил во время выступления на форуме "Украина 30" президент Владимир Зеленский.

"В ООН я выступил с инициативой создать в Украине Центр противодействия дезинформации. В ближайшее время он начнет свою работу и в будущем должен стать международным хабом противодействия дезинформации и пропаганде во всем мире", – сказал он.

Также президент призвал украинцев к более сознательному и критическому отношению к информации, которую получаем из разных источников.

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"Каждый раз, когда мы берем телефон, включаем компьютер, планшет или телевизор, мы должны включать критическое мышление. Отличать правду от лжи. Обходить стороной информационные свалки. Читать дальше, чем заголовок. Сомневаться. Это очень важно. Проверять любую информацию в нескольких источниках. Искать первоисточник. Хранить холодную голову", – сказал Зеленский.

Глава государства предлагает ввести в школах уроки медиаграмотности.

"А тех, кто давно закончил школу – это наши родители, дедушки и бабушки, – мы должны научить, что такое информационная гигиена, фейки и пропаганда", – резюмировал президент.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказывал, как решить проблему с российскими фейками.

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