Зеленский встретился с руководством Катара: подробности переговоров

Президент Владимир Зеленский во время визита в Катар встретился с эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани, а также с премьер-министром, министром внутренних дел. Они обсуждали усиление сотрудничества между странами, особенно инвестирование в Украину.
Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.
Разговор с главой Катара
Главы государств отметили необходимость наращивания объемов двусторонней торговли и дальнейшей активизации инвестиционного сотрудничества, уделили особое внимание перспективам сотрудничества в сферах энергетики, продовольственной безопасности, инфраструктуры и военно-технического сотрудничества. Владимир Зеленский отметил, что Украина продолжит экспорт аграрной продукции в Катар.
"Украина рассматривает Катар как одного из ключевых партнеров в регионе Залива и имеет все возможности полностью обеспечить продовольственную безопасность Катара", – сказал он.
Зеленский также предложил эмиру вкладывать в строительство дорог и мостов в рамках программы "Большая стройка" в Украине.
В сфере энергетики стороны обсудили перспективы строительства LNG-терминала и диверсификации источников энергоснабжения.
Со своей стороны Тамим бин Хамад Аль Тани отметил желание и готовность катарской стороны к дальнейшему развитию всего спектра взаимовыгодного сотрудничества с Украиной.
Зеленский пригласил эмира посетить Украину с официальным визитом.
Переговоры с премьером Катара
Зеленский и Халид бин Халиф Аль Тани обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, авиационной, военно-технической сферах и сфере безопасности.
Премьер Катара подчеркнул важность проведения в текущем году заседания совместной межправительственной комиссии. Также обсуждали помощь Украины в контексте подготовки Катара к проведению чемпионата мира по футболу 2022 года.
Как сообщали новости "Сегодня", накануне Зеленский дал интервью катарским СМИ, в котором рассказал, чего ожидает от сотрудничества с Катаром и что Украина может предложить этой стране.
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