Зеленский ввел санкции против топ-10 контрабандистов и 79 компаний

В воскресенье, 4 апреля, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против десяти физических и юридических лиц, решение о них было принято на заседании СНБО.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Этим решением СНБО поддержала внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других санкций сроком на три года касательгл десяти физических человек", – говорится в сообщении.

Рассказывая о решении СНБО в своем недавнем видеообращении Зеленский отметил, что подобные санкции вводят впервые в истории Украины.

"Борьба с контрабандой будет продолжена, это первая десятка, но точно не последняя", – заявил президент.

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Кроме того, согласно решению СНБО, санкции применены к 79 компаниям. Среди них "Россотрудничество", "Волга-Днепр" и другие.

В ближайшее время СБУ, Нацбанк и Кабмин должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности ограничительных мер.

А МИД поручили проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о применении санкций.

Ранее мы писали, что в это же день президент подписал указ об ускорении вакцинации украинцев, который анонсировал секретарь СНБО Алексей Данилов.