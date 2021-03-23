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Новые санкции против российских СМИ – в Украине заблокируют популярные сайты

23 марта, 20:46

Игорь Тимофеев

Гава государства подписал соответствующий указ

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Об этом говорится в указе президента Украины №109/2021.

Экономические санкции будут применены к следующим пропагандистским изданиям:

К этим российским изданиям будут применены следующие экономические санкции:

Кроме того, Зеленский ввел в действие указ №108 2021 о решении СНБО "О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей", который касается национализации "Мотор-Сичи".

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Контроль за выполнением решений СНБО возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Указы вступают в силу со дня их публикации.

Напомним, ранее СНБО ввел санкции против 19 компаний, связанных с пользованием и добычей недр Украины.

Также сообщалось, что СНБО продлил санкции против двух российских банков.

Новости на эту же тему:
СНБО санкции пропаганда Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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