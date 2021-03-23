Новые санкции против российских СМИ – в Украине заблокируют популярные сайты

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Об этом говорится в указе президента Украины №109/2021.

Экономические санкции будут применены к следующим пропагандистским изданиям:

автономная некоммерческая организация "Интернет-Пресса";

акционерное общество "Газета.Ру";

общество с ограниченной ответственностью "Утро.ру";

автономная некоммерческая организация "Свободная электронная энциклопедия" Справочник Патриота";

федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня";

общество с ограниченной ответственностью "Лента.Ру";

общество с ограниченной ответственностью "ЗМИ2";

автономная некоммерческая организация "ТВ-Новости";

общество с ограниченной ответственностью "Федеральное агентство новостей";

общество с ограниченной ответственностью "Кассадо Групп" ("voicesevas.ru").

К этим российским изданиям будут применены следующие экономические санкции:

блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

ограничение торговых операций;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования;

другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законодательством (приостановка финансовых операций, запрет Интернет-провайдерам предоставления услуг по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам/серверам, в том числе к субдоменам, в частности "gazeta.ru").

Кроме того, Зеленский ввел в действие указ №108 2021 о решении СНБО "О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей", который касается национализации "Мотор-Сичи".

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Контроль за выполнением решений СНБО возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Указы вступают в силу со дня их публикации.

Напомним, ранее СНБО ввел санкции против 19 компаний, связанных с пользованием и добычей недр Украины.

Также сообщалось, что СНБО продлил санкции против двух российских банков.