Зеленский ввел в состав СНБО "цифрового" вице-премьера Федорова

Президент Владимир Зеленский ввёл в состав СНБО вице-премьера – министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Соответствующий указ №102/2021 "Об изменении в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" опубликован на сайте главы государства в пятницу, 19 марта.

Напомним, 19 марта в 17:00 состоится очередное заседание СНБО. На нем не планируют принятие особенно громких и сенсационных решений. Пока неизвестно, что именно обсудят на следующем заседании. Кроме того, пока нет никаких официальных заявлений о следующем заседании СНБО.

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Также сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны выступил за изменение протокола лечения пациентов с коронавирусом. В частности, в вопросе антикоагулянтной терапии.

Кроме того, сайт "Сегодня" писал, что министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил: запуск единого реестра лиц, которые получают социальную помощь, позволит Украине экономить 50-100 млрд гривен в год. Это средства, которые сейчас тратят на 17% соцвыплат. Они идут "мертвым душам" – людям, которых не существует, или тем, кто не имеет права на государственную помощь.