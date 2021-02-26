Ждем новые санкции. Стали известны планы закрытого заседания СНБО

На сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны под председательством президента Украины будет рассмотрен ряд вопросов, в том числе относительно деоккупации Крыма, и не исключены новые санкции.
Об этом сообщила пресс-служба СНБО.
Заседание состоится в закрытом режиме. Что рассмотрят члены СНБО:
- проект Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма;
- неотложные мероприятия по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства;
- состояние расследования дел о государственной измене, дезертирстве и террористической деятельности, нарушении присяги;
- применение санкций.
Как сообщали новости "Сегодня", 19 февраля состоялось заседание СНБО под председательством Зеленского. Тогда на заседании было принято решение ввести санкции против 19 компаний.
В тот же день секретарь СНБО Алексей Данилов объявил о введении санкций в отношении трех граждан Украины и пяти россиян, среди которых оказались Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. По данным СМИ, телеведущая Марченко попала в черный список из-за оформленного на нее завода в России, который поставлял нефтепродукты в так называемые "ДНР" и "ЛНР".
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