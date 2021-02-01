Жестокое подавление протестов в России: как на это отреагировали в Украине

Киев обратился к Западу с важным предложением, чтобы остановить насилие в России

Украина осуждает действия российских властей по подавлению протестов в России с помощью силы, чем нарушают права человека, и должны быть наказаны международными санкциями.

Об этом говорится в заявлении украинского Министерства иностранных дел.

В МИД отмечают, что РФ нарушает свои международные обязательства в сфере обеспечения прав человека, подавляя мирные протесты и свободу слова, задерживая членов оппозиции и журналистов.

"Российские власти, которые культивирует беззаконие и насилие в стране и грубо нарушают права своих граждан, применяют аналогичные методы и подходы в международной политике, подрывая международный мир и безопасность", – заявили украинские дипломаты.

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Украина призывает международное сообщество наказать ответственных российских чиновников за насилие против своего же народа и агрессию против народов соседних стран.

"Хорошо известно, что ощущение безнаказанности порождает насилие. Именно поэтому должны быть безотлагательно использованы все международные механизмы давления, в том числе санкционные, за нарушение прав человека", – говорится в заявлении.

Как сообщали новости "Сегодня", в разных городах России 31 февраля прошли акции протеста против путинского режима и в поддержку удерживаемого в СИЗО оппозиционера Алексея Навального. Силовики не стеснялись жестоко избивать протестующих. Всего на митингах задержали более четырех тысяч человек.

Тем временем в Европе отреагировали на происходящее в РФ. Так, в Германии отметили существенное ухудшение отношений с Москвой из-за ситуации с Навальным и что РФ занимает все более агрессивную позицию к Западу. В ЕС тоже осудили Кремль за подавление протестов.