1 случай на 10 000! Во Львове врачи спасли женщину с редкой беременностью

Врачи спасли беременную женщину. Фото: коллаж "Сегодня"

Во Львове врачи спасли женщину, у которой обнаружили редкую яичниковую беременность. По словам медиков, они увидели такое впервые.

Об этом сообщила заведующая гинекологическим отделением больницы Людмила Ткачук на своей странице в Facebook.

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Редкий случай

Как рассказала Ткачук, редкий случай яичниковой беременности обнаружили во время проведения УЗИ, после чего женщину сразу направили в клиническую больницу на железнодорожном транспорте.

По словам заведующей отделения, пациентке очень повезло, так как еще несколько часов могли стать для нее роковыми.

В результате женщину прооперировали лапароскопически, через небольшие разрезы без кровопотери и на второй день после операции выписали домой.

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Ткачук отметила, что такую беременность возможно выявить лишь с помощью УЗИ, поскольку ее симптомы ничем не отличаются от обычной, но последствия могут угрожать жизни.

"Такая беременность, как правило, прерывается до 6-7 недель и сопровождается разрывом яичника и массивным кровотечением с геморрагическим шоком. Нашей пациентке повезло. Она родилась в рубашке, потому что еще несколько часов и яичник мог бы разорваться, женщину могли бы не успеть довезти из района до больницы", – добавила Ткачук.

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