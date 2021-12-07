Осознавал, что делал: результаты психиатрической экспертизы 16-летнего Николая Харьковского

ДТП случилось 26 октября / Коллаж "Сегодня"

Экспертиза признала 16-летнего Николая Харьковского, которого подозревают в смертельном ДТП в Харькове, вменяемым. Это означает то, что его могут судить.

Об этом сайту "Сегодня" сообщил адвокат потерпевшей стороны Игорь Черняк.

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Детали

Результаты экспертизы стали известны сегодня, 7 декабря.

"Теперь не должно возникнуть вопросов в суде о его вменяемости. Другими словами, с точки зрения психического здоровья, он здоров. Результаты экспертизы стали известны сегодня, спустя две недели. Ожидаем, что все экспертизы будут проведены. Надеемся, что это сможет произойти в конце декабря либо в январе", – сообщил сайту "Сегодня" адвокат потерпевшей стороны Игорь Черняк.

Спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко подтвердил информацию о вменяемости Николая Харьковского.

"Результатом психиатрической экспертизы установлено, что 16-летний подозреваемый в ДТП на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской, что произошло 26 октября 2021 года, является вменяемым. Экспертиза подтвердила, что 16-летний подозреваемый на момент совершения криминального временного расстройства психической деятельности, слабоумия или другого болезненного состояния психики не имел. В соответствии с психическим состоянием подозреваемый мог и может осознавать свои действия и управлять ими", – сообщил Дмитрий Чубенко.

Инициатором проведения этой экспертизы были следователи. В уголовном производстве назначено около 15 экспертиз. Сейчас проведены две: психиатрическая и генетическая, добавил в комментарии сайту "Сегодня" спикер прокуратуры Харьковской области.

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