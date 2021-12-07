Осознавал, что делал: результаты психиатрической экспертизы 16-летнего Николая Харьковского

ДТП случилось 26 октября / Коллаж "Сегодня"
Экспертиза признала 16-летнего Николая Харьковского, которого подозревают в смертельном ДТП в Харькове, вменяемым. Это означает то, что его могут судить.
Об этом сайту "Сегодня" сообщил адвокат потерпевшей стороны Игорь Черняк.
Детали
Результаты экспертизы стали известны сегодня, 7 декабря.
"Теперь не должно возникнуть вопросов в суде о его вменяемости. Другими словами, с точки зрения психического здоровья, он здоров. Результаты экспертизы стали известны сегодня, спустя две недели. Ожидаем, что все экспертизы будут проведены. Надеемся, что это сможет произойти в конце декабря либо в январе", – сообщил сайту "Сегодня" адвокат потерпевшей стороны Игорь Черняк.
Спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко подтвердил информацию о вменяемости Николая Харьковского.
"Результатом психиатрической экспертизы установлено, что 16-летний подозреваемый в ДТП на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской, что произошло 26 октября 2021 года, является вменяемым. Экспертиза подтвердила, что 16-летний подозреваемый на момент совершения криминального временного расстройства психической деятельности, слабоумия или другого болезненного состояния психики не имел. В соответствии с психическим состоянием подозреваемый мог и может осознавать свои действия и управлять ими", – сообщил Дмитрий Чубенко.
Инициатором проведения этой экспертизы были следователи. В уголовном производстве назначено около 15 экспертиз. Сейчас проведены две: психиатрическая и генетическая, добавил в комментарии сайту "Сегодня" спикер прокуратуры Харьковской области.
Что было ранее?
- В Харькове произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной.
- Удар был такой силы, что от обоих автомобилей оторвало куски деталей. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи.
- Выяснилось, что подросток по имени Николай ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов – "отметился" стрельбой в магазине, а также своими видео, на которых нарушает правила дорожного движения и материт полицейских.
- В Харькове полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП. Ему грозит до 8 лет заключения.
- Впоследствии в Сети появилось фото погибшего в ДТП мужчины. У него остались дети и внуки.
- Отец подростка заявил, что из парня "хотят сделать преступника". Он не уверен, что именно его сын был за рулем.
- На следующий день после аварии появилась информация, что одному из пассажиров Infinity – Валерию – родители 16-летнего мажора Николая (виновника ДТП) предлагают взять всю вину на себя за огромную сумму денег.
- 28 октября суд арестовал Николая на 60 суток без права внесения залога.