160 000 долларов за приватизацию отеля. Копы задержали замглавы Черниговской ОГА

Чиновник с товарищем обещали, что их "клиент" без проблем сможет получить гостиницу "Славянский"

Фото: Офис генпрокурора

Правоохранители задержали заместителя главы Черниговской ОГА и его сообщника за взятку. Они хотели получить 160 тысяч долларов от местного жителя.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры и ГБР.

Нарушители пытались обмануть украинца, который хотел приватизировать гостиницу "Славянский". Сообщник чиновника представился руководителем этого отеля и за 160 тыс долларов гарантировал победу участнику открытых торгов.

Фото: Офис генпрокурора

Деньги предназначались чиновнику, который должен был организовать онлайн-аукцион без конкурентов.

Правоохранители задержали нарушителей когда те получали взятку.

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Фото: Офис генпрокурора

Напомним, ранее во Львовской области на крупной взятке попался директор филиала "Нафтогаза".

Кроме того, в Одессе чиновник горсовета погорел на взятке.

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