30 млн гривен! Мэр Одессы все-таки внес за себя залог

Геннадий Труханов внес залог. Фото: коллаж "Сегодня"

Мэр Одессы Геннадий Труханов 23 ноября внес 30 миллионов гривен залога, назначенных ему в качестве меры пресечения. До этого он заявлял, что у него нет такой суммы.

Об этом Суспільному сообщили в ВАКС.

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Подробности

17 ноября коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда оставила залог для мэра Одессы Геннадия Труханова по делу НАБУ таким, как определил следственный судья ВАКС, – 30 миллионов гривен.

Средства он должен был перечислить в течение 5 рабочих дней.

Суд над Трухановым продолжается. Фото: коллаж "Сегодня"

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Суть преступления

По данным НАБУ, участники преступной организации в сговоре с другими людьми разработали механизм незаконного завладения активами – средствами местного бюджета и землей территориальной громады Одессы для дальнейшей передачи ее под застройку.

В результате этих действий в течение 2016-2019 годов ОТГ потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га, из местного бюджета незаконно потрачен 131 млн гривен.

Общий размер ущерба по этим эпизодам, согласно результатам экспертизы, составляет 689 млн гривен.

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