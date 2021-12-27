40 минут кружил над городом. В Одессе не смог приземлиться самолет из Турции

Самолет не смог приземлиться в одесском аэропорту / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе не дали разрешение на посадку самолета турецкой авиакомпании. Он 40 минут кружил над аэропортом, но позже вернулся к месту вылета.

Об этом пишет "Думская".

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По данным СМИ, воздушное судно авиакомпании Pegasus совершал рейс из стамбульского аэропорта Сабиха Гекчен. Самолет не смог приземлиться в Одессе из-за плохой погоды.

Скриншот из сайта flightradar24

Хотя полосу для посадки утром расчистили от снега и на нее уже сели несколько самолетов, приземлиться борт не смог из-за сильного ветра. Это связано с внутренними протоколами безопасности турецкой авиакомпании – им запрещено садиться при резких порывах бокового ветра.

Где ждать морозов?

Если взглянуть на карту Украины, то зимняя погода придет в страну "треугольником" одной вершиной вниз. Ударят морозы и выпадет небольшой снег в северных областях – это Волынь и далее на восток до Сумской области.

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Нижней вершиной холодного треугольника станет Черкасская область, зима также захватит Хмельницкую, часть Винницкой на западе и часть Полтавской области на востоке. Всего девять областей могут быть к Новому году покрыты снегом, но не более 10 см высотой.