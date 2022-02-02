5 рулонов на ребенка. Под Винницей в детсаду просят "сброситься" туалетной бумагой

В Винницкой области в детском саду просят принести туалетную бумагу. Фото: коллаж "Сегодня"
В Винницкой области в детском садике родителей просят принести 5 рулонов туалетной бумаги на каждого ребенка. По словам воспитателей, в заведении приобретение бумаги за государственные средства не предусматривается.
Об этом сообщила Лина Гром на странице в Facebook.
Подробности
Родителям детей воспитатель прислала следующее сообщение:
"Уважаемые родители! Спасибо вам всем и особенно родительскому комитету за обеспечение группы полотенцами и салфетками. Однако на сегодняшний день в заведении заканчивается туалетная бумага и приобретение ее государственными средствами не предусматривается. Поэтому, посовещавшись с родительским комитетом группы, решили, что на каждого ребенка необходимо принести 5 рулонов бумаги обыкновенной (не белой), которой должно хватить до лета", – сказано в сообщении.
Так, родителей попросили принести бумагу в ближайшее время – в течение недели.
Сообщения от воспитателя. Скриншот
Реакция Сети
Пользователи Сети возмутились тем, что родителям нужно купить туалетную бумагу за свои средства и в таком количестве:
- "Вообще-то должны быть обеспечены за государственные средства. И это нонсенс, что по 5 рулонов на ребенка"
- "5 рулонов к лету какого года хватит? Мы также принесли один рулон в начале учебного года. Решили они себя еще обеспечить? Вообще так не должно быть, но имеем что имеем"
- "Меня только смущает факт, почему именно 5 рулонов, если 20 примерно деток, то это как получается? Сто рулонов? Зачем сколько?"
Под Винницей в детсаду мерзнут дети
В поселке Бар Винницкой области в детском саду мерзнут дети, так как в учреждении всего лишь 8 градусов тепла. Родители возмущены тем, что руководство садика запретило включать газовый котел. Об этом сообщила мама одного из детей Лариса Генсировская.
По словам мамы одного из воспитанников Ларисы, в детском саду дети греют руки горячей водой, а воспитатели сидят в шапках и верхней одежде. В учреждении температура воздуха составляет всего +10 градусов в группе, а в спальне – 8 градусов тепла.
Родителям приходится одевать детей очень тепло:
"Надеваем футболку, тоненькую кофту, сверху теплый гольф и теплую кофту на байке. Колготы, брюки теплые, двое теплых носков. Воспитатели сидят в осенних куртках, шапках и заматываются бабушкиными платками. Детям моют руки горячей водой, чтобы согреть. Руки кладут на батарею греют, выводят их на улицу и заставляют бегать, чтобы они согрелись", — рассказала Лариса.
По словам женщины, в детском саду есть твердотопливный и газовый котлы. Газовый включается автоматически, когда на улице низкая температура. Лариса отметила, что в этом году дошкольное учреждение не включили в договор о газоснабжении. Это было спланировано заранее, что газовый котел в садике этой зимой не должен включаться.
Родители воспитанников стали обращаться к руководству поселка, но там приказали воспитателям установить в группах и спальнях обогреватели.
"Я так поняла, что газовое оборудование отключили вообще. Там автоматика была от твердотопливного котла до газового, если твердотопливный котел не справляется, газ автоматически должен включаться, а они сделали что-то, что он не включается, и надо ждать мастера из Винницы, который настроит эту автоматику", – возмутилась Лариса.
Спустя длительное время в среду, 19 января, в детсаду все-таки включили газовый котел. Сейчас температура воздуха в учреждении составляет 14-15 градусов тепла.
"Мы только включили котел. Надеемся, будет тепло", – сказала заведующая детсадом Лариса Скульская.
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