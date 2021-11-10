90% ожогов тела: под Ровно спасают 12-летнего подростка после удара током

В Ровенской области из-под вагонов достали обгоревшего 12-летнего мальчика. Фото: коллаж "Сегодня"

В Дубно Ровенской области врачи спасают 12-летнего подростка, которого ударило электротоком. У мальчика 90 процентов ожогов тела.

Об этом пишет "ТСН".

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Что произошло?

Как стало известно, электрическая дуга под напряжением в 27 тысяч вольт поразила мальчика, когда тот вылез на грузовой железнодорожный вагон. На подростке мгновенно вспыхнула одежда, а после он упал между вагонами. В то время с ним был его друг.

90 процентов ожогов тела

Как рассказал заведующий травматологическим отделением Дубенской больницы Руслан Синевич, 12-летнего подростка доставили в тяжелом состоянии с ожогами около 90% в результате поражения электровольной дугой.

Другой мальчик госпитализирован с поверхностными ожогами кистей рук. Также у подростка обоженное лицо. Ожоги он получил, когда пытался потушить одежду другу.

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Что говорят врачи?

По состоянию 12-летнего школьника медики пока не дают прогнозов. Сейчас делают все, чтобы спасти его жизнь. Мальчика готовятся переводить в Ровенский ожоговый центр.

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