97% поражения легких матери: во Львове спасли младенца, родившегося с коронавирусом (видео)

Во Львове врачи выходили девочку, которая родилась не только с коронавирусом, но и преждевременно. Маленькая Даша появилась на свет два месяца назад и весила чуть больше килограмма.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

Девочка заразилась коронавирусом в лоне матери, легкие которой были поражены на 97%. Медики срочно "кесарили" женщину на 28-й неделе беременности, потому что боялись потерять и ее, и младенца. Маму выписали домой в начале января. То, что она поправилась, даже врачи назвали чудом.

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Героически одолела инфекцию и маленькая Даша, которая стала шестым ребенком в семье священника. Крошка, которая весит уже почти 3 килограмма, уже поехала домой. К слову, если бы не коронавирус – малыш мог бы еще и не родиться.

"Я таких детей еще не видела. Я не могла поверить, что она моя. Головка помещалась в ладошку. Она была очень маленькая. Говорят, что есть еще меньше, но у меня пятую, как я родила – она ​​4,7 кг весила, поэтому меня эта детка была просто как куколка", – сказала мать Екатерина Терлецкая.

Завотделением интенсивной терапии Львовской областной клинической больницы Зоряна Салабай говорит, что даже в сроке 36 недель ее выписка является абсолютно безопасной.

"Она прогрессирует в весе. Она имеет хорошие реакции. Так, она нуждается в спефичном наблюдении специалистов узких – невропатолога, окулиста. Но уже пребывание в условиях стационара, как правило, в таких случаях не требуется", – отметила она.

Напомним, ранее во Львове спасли роженицу, госпитализированную с тотальным поражением легких.