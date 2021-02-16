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А говорили – три месяца: у скованных цепью влюбленных из Харькова опухли руки (видео)

16 февраля, 01:15

Юлия Безпечная

Александр и Вика хотят отказаться от рекорда

Влюбленные из Харькова – Александр и Вика, которые сковали себя цепью 14 февраля, жалуются, что у них начали опухать и болят руки.

Соответствующее видео разместил телеграм-канал "Харьков 1654".

Изначально молодые люди собирались провести прикованными друг к другу три месяца, но видимо план оказался не слишком удачным, не все неудобства были учтены.

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Судя по словам Александра на видео, цепь, скорее всего снимут в ближайшее время.

Напомним, Александр и Вика специально приехали в Киев из Харькова 14 февраля, чтобы с помощью сварки соединить руки друг друга цепью. Старт попытки зафиксировали представители Книги рекордов Украины – цепь даже опломбировали.

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