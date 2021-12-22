А какая разница? На кладбище под Черниговом с деревьями срубили кресты

В случившемся разбирались полицейские / Коллаж "Сегодня"

В селе Ховмы Комаровской территориальной общины Черниговской области неизвестные повредили 15 могил. Полиция установила виновных.

Об этом сообщает полиция Черниговской области.

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Что было на месте?

Полицейские обнаружили повреждения на 15 могилах. На них были сломанные кресты, поврежденные памятники и ограждения могил. На погребениях находились спиленные ветки деревьев, а также следы колес техники.

На территории самого кладбища были пни и частички спиленных деревьев.

Хотели навести порядок

Местная община заказала предпринимателю вырубку деревьев, сообщили сайту "Сегодня" в полиции.

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"Не исключено, что это была санитарная рубка для очистки кладбища. Но лесорубы сделали это варварским способом", – уточнила спикер полиции Черниговской области Наталья Слабеняк.

Накажут ли лесорубов?

Полиция установила предпринимателя, который произвел вырубку деревьев на кладбище. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Полиция открыла производство по части 1 статьи 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой или другим местом захоронения). Виновников могут лишить свободы на 3 года.

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