А штрафы будут? Депутаты одесского горсовета на сессии были без масок

В одесском горсовете не соблюдают карантинные ограничения / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе на момент начала сессии горсовета из зарегистрировавшихся 54 депутатов 16 находились в сессионном зале без масок. Затем количество "безмасочных" депутатов возросло до 30.

Об этом пишет "Одесский курьер".

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Кроме того, без масок были глава Одесской ОГА, городской голова и секретарь горсовета – в дополнение к сидящим в зале депутатам. Все это можно увидеть в прямой видеотрансляции и некоторых скриншотах из нее.

В Одессе сейчас действует красная зона карантинных ограничений – в сессионный зал допускают только тех депутатов, чиновников, журналистов и общественников, кто имеет сертификаты от вакцинации или свежие отрицательные результаты тестов на коронавирус.

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Красная зона в Одессе

В Одессе кафе должны работать только навынос, но, некоторые заведения игнорируют правила. Не все клиенты соблюдают масочный режим и по-прежнему заходят без масок в пекарни и мини-маркеты.

Не соблюдают дистанцию и масочный режиме клиенты в очереди, ожидая еду навынос. А получив заказ, клиенты присаживаются за столики, установленные на улице.

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Напомним, в красной зоне запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров, спортзалов и бассейнов (это не касается заведений, где вакцинировано 100% персонала).

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