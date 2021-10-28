Адвокат 16-летнего виновника ДТП в Харькове защищает уже не первого мажора – подробности

Адвокат, которая защищает 16-летнего мажора. Фото: коллаж "Сегодня"

Интересы 16-летнего мажора Николая Харьковского, который устроил смертельное ДТП в Харькове, представляет Инна Данилова. Ранее она защищала другого мажора – Алекса Бондаренко.

Об этом сообщает Newsroom.

Реклама

Что известно об адвокате 16-летнего Николая?

Пять лет назад юрист, которая тогда носила фамилию Перепелица, защищала другого мажора – Алекса Бондаренко. Летом 2015 года с товарищем он справил нужду возле Шевченковского райотдела.

Пыл молодых людей не смогли остудить даже прибывшие на место сотрудники полиции. Более того: Алекс снял штаны и продемонстрировал силовикам пятую точку. Уже будучи в наручниках, молодой человек напал на журналиста, а также сыпал угрозами полицейским и хвастался связями, за что в соцсетях получил прозвище "писающий мажор".

В итоге суд приговорил молодого человека к штрафу в размере 12 750 гривен. Однако после скандального случая молодой человек не стал вести себя сдержаннее. В сентябре того же года парень размахивал пистолетом в кафе на улице Данилевского. Как выяснилось позже, в оружии были резиновые пули.

Реклама

Адвокат Николая Харьковского утверждает, что им угрожают / Фото: Коллаж: Сегодня

Что известно о ДТП?

Ранее мы писали: