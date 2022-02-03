Стрельба в Днепре: адвокат Рябчука считает его потерпевшим

Игорь Степанов отметил, что у стрелка Артемия Рябчука есть чувство жалости из-за стрельбы/Коллаж: "Сегодня"

Адвокат днепровского стрелка Артемия Рябчука Игорь Степанов заявил, что в отношении его подзащитного были нарушены права во время прохождения службы в части 3021 Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает "Сегодня".

Реклама

Что сказал адвокат?

"Не считаю правильным рассказывать то, о чем он говорил мне и следствию, — говорит Степанов. — Это может в какой-то мере навредить. Отвечая на вопросы после заседания, где избирали меру пресечения, я сказал: все то, что он дал в своих показаниях, оно должно расследоваться в ином уголовном производстве, в отношении должностных лиц воинской части. Мной было подано заявление о внесении в ЕРДР данных о том, чтобы было открыто производство по четырем статьям УК, где я требую признать Артемия потерпевшим. Могу назвать статьи: 406 ("Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими" — Авт.), 408 ("Дезертирство" — Авт.), 425 ("Халатное отношение к воинской службе" — Авт.), 426 ("Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий" — Авт.). Должно быть расследовано и одно уголовное производство, и другое".

По словам адвоката Игоря Степанова, ему пока не открыты материалы уголовного производства.

"Мне сложно говорить о каком-то необъективном расследовании, — говорит Игорь Степанов. — В понедельник я подал свои ходатайства, ответа еще не получил. Время еще есть. Но могу сказать, что мое негодование было связано с тем, что ГБР обратилось в СМИ с просьбой разыскать девушку, которую он якобы заставил отвезти его в город Подгороднее. На мой взгляд, вызывать через СМИ человека и говорить, какие он должен дать показания – это некорректно. Видео, которое есть в интернете – это запись из другой машины. Это машина, которая не остановилась. Эту машину он останавливает рукой, а не дулом автомата".

К этому юрист добавил, что недавний фейк о смерти Артемия появился в тот момент, когда он общался с ним в СИЗО.

"Надо отдать должное военной прокуратуре и ГБР в том, что они вынесли постановление об обеспечении безопасности. У него усиленная охрана для того, чтобы ни он с собой ничего не сделал, ни с ним ничего не случилось", — говорит Игорь Степанов.

Адвокат резюмировал:

Реклама

"У него есть чувство сожаления, что все так произошло. У него есть это осознание", — сказал Степанов.

Что известно о трагедии в Днепре?

Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.

Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.

На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.

Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения. По данным силовиков, он родом из Одесской области.

Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".

"Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша". После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев . Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.

. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей. Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днепре гвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1,8 млн грн семьям убитых.

Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства , затем скрывали факты и даже получали повышение.

, затем скрывали факты и даже получали повышение. В Днепре избрали меру пресечения Артемию Рябчуку. Ему назначили 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога. Подозреваемый будет содержаться в СИЗО.

Читайте также