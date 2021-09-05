Агитировала школьников за "ДНР": сторонница боевиков из Донецка устроилась в украинский вуз (фото, видео)

Сын учительницы Черной был в составе боевиков и участвовал в оккупации Бахмута / Фото: коллаж "Сегодня"

Учительница из оккупированного Донецка Ольга Черная, которая проводила "патриотические" занятия с младшими школьниками на фоне портрета главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко, устроилась на работу в Горловский институт иностранных языков в Бахмуте.

Об этом сообщает "Вільне радіо".

Что говорят в институте?

Директор института Евгения Белицкая подтвердила, что Черная работает в учебном заведении культорганизатором. Она заявила, что решать ситуацию с учительницей должны правоохранители, а не администрация вуза. В институте не видят никаких препятствий для трудоустройства женщины.

"Трудоустроена. И что? На нее заведено какое-то дело или что? Человек лишен каких-либо прав на территории Украины? Дело заведено на нее? Если не заведено дело, что это вообще такое? Насколько я знаю, она не лишена никаких гражданских прав", – говорит Белицкая.

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Кто такая Ольга Черная?

Черная работала учительницей русского языка на неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области. Один из ее уроков, где она проводит антиукраинскую пропаганду, появился в Сети. Женщина рассказывает школьникам о "важных событиях в жизни нашего государства, нашей республики", имея в виду не Украину и ее историю, а "ДНР".

"Я категорически против возвращения нас в состав Украины. Потому что у меня на войне погибли 7 прадедушек. Один был танкистом, прошел всю войну. Бандера – не мой герой. У меня мои герои: мои семь прадедушек, маршал Жуков и Рокоссовский. Я не могу и не хочу их предать", – заявил один из учеников после урока Черной.

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Учительница внесена в базу Центра "Миротворец" как "пособник террористов" ДНР" за "антиукраинскую пропаганду и агитацию".

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В соцсетях женщина писала, что ее сын, Сергей Иочков, был в составе боевиков и участвовал в оккупации Бахмута. Он был убит при освобождении украинскими войсками города.

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"7 июня погиб мой сын Сергей, погиб как герой, защищая свою землю, свой город от карателей", – написала Черная.

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