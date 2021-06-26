Активисты принесли к границе с оккупированным Крымом крымскотатарский флаг (фото)

Фото: коллаж "Сегодня"
В День крымскотатарского флага на границе с оккупированным Россией Крымом развернули большой флаг.
Об этом сообщает "Сегодня".
Флаг заметили на КПВВ "Чонгар" в Херсонской области. Его принесли активисты.
Фото: "Сегодня"
По последним данным люди с флагом подходят к границе с оккупированным Крымом.
Фото: "Сегодня"
Фото: "Сегодня"
Фото: "Сегодня"
Фото: "Сегодня"
Ранее мы сообщали, что в субботу, 26 июня, в Украине отмечают День крымскотатарского флага, который празднуют с 2010 года. В этот день президент Украины Владимир Зеленский вспомнил историю флага и утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Автономной Республики Крым и города Севастополя.
Напомним, что бывший народный депутат и кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин не стал отвечать на вопрос о принадлежности Крыма и российской агрессии.
Новости на эту же тему: