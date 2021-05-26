"Аквадискотека" по-ровенски: полуголый мужчина искупался в городском фонтане (видео)

В Ровно очевидцы засняли мужчину, который в шортах купался в городском фонтане – видео рассмешило пользователей Сети

Коллаж "Сегодня"

В Ровно мужчина решил первым открыть сезон купания, но не в море или реке, а в городском фонтане. Он залез в воду в центре города.

Соответствующее видео опубликовали в местном паблике rivne_1283.

На записи видно, как раздетый по пояс мужчина нырял в фонтане. Вода была мужчине немного выше колен, так что хорошо поплавать ему не удалось.

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Видео: rivne_1283

Отметим, пользователи соцсетей отнеслись к поведению местного жителя с юмором. Некоторые шутили: "Море, на котором я буду купаться в этом году", "Наверное, ему воду дома отключили", "Аквадискотека".

Напомним, ранее в Киеве на Контрактовой площади в фонтан добавили моющее средство. Устроили "пенную вечеринку" неизвестные хулиганы.