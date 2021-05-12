Алкоголь, маты и гонки: в Полтавской области дети устроили шоу на кладбище

Как выяснилось, участвовали в этом дети из обеспеченных и благополучных семей, среди них есть внуки педагогов

/ Фото: Depositphotos

В Полтавской области в поселке Градижск шестеро подростков устроили на кладбище шоу и снимали это на видео.

Они распивали алкоголь, матерились и устраивали гонки, а цветы, паски и конфеты, которые подростки собрали с могил, разбросали на остановке, пишет "ТСН".

Поселковый голова увидел видео с подростками и поехал на место происшествия, где и встретил компанию, которая возвращалась домой.

Он установил имена фигурантов. По его словам, дети из обеспеченных, благополучных семей, среди них есть внуки педагогов.

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Полиция составила пока 4 протокола на родителей. Сейчас ведутся проверки.

Ранее мы писали, что в Полтавской области три семиклассницы устроили фотосессию на местном кладбище. Подростки позировали полуобнаженными на фоне могил и курили.

Также недавно сообщалось, что в Луцке школьники танцевали на могилах и фотографировались с портретами.

Кроме того, школьники устроили на одном из кладбищ Белоцерковского района ночную гулянку с музыкой и видеосъемки.