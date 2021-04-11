Арестович рассказал, сколько украинцев до сих пор в заложниках у боевиков на Донбассе

Боевики незаконно удерживают на оккупированной части Донбасса около 300 человек, но о новом обмене пленных пока речь не идет, хотя этот вопрос постоянно поднимают на заседаниях Трехсторонней контактной группы по Донбассу (ТКГ).

Об этом сообщил спикер ТКГ Алексей Арестович в интервью "Радио Свобода".

"Гуманитарная группа постоянно говорит на эту тему. Пока перспективы бесполезны. Потому что также привязывается к политическим вопросам. Пока никого не можем... Мы постоянно предлагаем, предоставляем ежемесячно наши списки", – объяснил он.

Арестович уточнил, что захваченные люди находятся в разных локациях.

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"Есть часть людей, которые содержатся в их (боевиков. – Ред.) "пенитенциарной системе", есть такие, которые содержатся в таких тюрьмах, как "Изоляция". То есть фактически в нелегальной тюрьме", – рассказал он.

При этом точная цифра удерживаемых на оккупированном Донбассе людей, по словам представителя ТКГ, неизвестна, а некоторые, как предполагают, могли быть вообще вывезены в Россию.

"Есть часть лиц и очень большая, которая была захвачена на Донбассе, а сейчас мы подозреваем, что они находятся в Российской Федерации. То есть это сложная ситуация", - пояснил он.

Напомним, ранее Арестович сообщил, что Россия продолжает блокировать обмен пленными, выдвигая каждый раз условия то процессуально очистить боевиков, то в обмен на какие-то политические уступки Киева.