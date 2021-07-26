Артиллерийская атака по ВСУ: боевики ударили далеко в тыл, ранены девушки

Противник не стал обстреливать опорные пункты ВСУ на передовой, а нанес удар по жилым помещениям наших военных

Девушки из ВСУ пострадали от артиллерийского удара боевиков. Коллаж "Сегодня"

На Донбассе в результате обстрела боевиков из тяжелой артиллерии ВСУ понесли большие потери. Как оказалось – ранение получили девушки-военнослужащие.

Как сообщил из Донецкой области наш корреспондент Егор Логинов, обстрел произошел сегодня ночью в районе Песков. Одна важная деталь: боевики стреляли не по опорным пунктам ВСУ, которые находятся на передовой, а по зданиям, в которых живут украинские военные, и они находятся на большом расстоянии от "нуля".

"Как нам стало известна такая трагическая деталь, все четверо раненных – это девушки-военнослужащие", – сказал он.

В пресс-службе Операции объединенных сил подтвердили "Сегодня", что среди раненых после обстрела боевиками есть украинские женщины-военнослужащие.

"Подтверждаем ранение женщин-военнослужащих, количество пока не готовы назвать. Эту информацию озвучим позднее, после уточнения", – сообщили нам в ООС.

Бывший советник министра обороны Юрий Бирюков написал в Facebook, что боевики сегодня разнесли КСП батальона одной из бригад, причем спокойно использовали беспилотник для корректировки стрельбы.

"Тут такой нюанс – КСП "бата" находится на удалении 16-17 км от линии фронта. Стреляли издалека, стреляли очень издалека. И стреляли по нашим точно – это вот по количеству потерь понятно. Такую стрельбу вести без постоянной корректировки ну никак. В воздухе были "глаза". Нагло, спокойно, без помех", – написал он.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях американский дипломат Джордж Кент, который возглавил миссию США в Украине на период отпуска временной поверенной Кристин Квин, заявлял, что Россия с самого начала не выполняет Минские соглашения.