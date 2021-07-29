Авиакатастрофа на Прикарпатье: названы имена погибших хасидов (фото)

Погибшие в Ивано-Франковской области были студентами, они учились в Иерусалиме

В авиакатастрофе погибли двое американцев и британец / Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 28 июля, в Ивано-Франковской области в авиакатастрофе погибли три иностранца, они были хасидами.

Об этом сообщает Еврейская община Украины.

Авиакатастрофа унесла жизни трех иностранцев – двое из них были гражданами США, один – подданный Великобритании. Все трое погибших были хасидами.

Фото: Еврейская община Украины

В Еврейской общине сообщили, что погибли американцы – Амрам Фромовиц из Монси и Элиэзер Бриль из Вильямсбурга и британец Герш Вайс из Лондона.

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По данным издания The Jerusalem Post, все трое погибших учились в Иерусалиме.

Помимо пассажировпогиб также профессиональный летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк.

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