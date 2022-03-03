Авиаудар оккупантов по Изюму – погибло 8 человек (видео)

Враг ведет бомбардировку под Харьковом / Фото: Коллаж: Сегодня
В Изюме (Харьковская область) в результате вражеского обстрела погибли люди.
Об этом сообщает политик Алексей Гончаренко в Telegram.
"Последствия ночного авиаудара оккупантов по Изюму Харьковской области. Там этой ночью погибли 8 человек", – говорится в сообщении.
Оккупанты уничтожают Харьков
2 марта Россия продолжила бомбить Харьков – удары начались рано утром и не прекращались целый день. Только за день были обстреляны:
- танковое училище;
- управление Нацполиции;
- телевышка;
- Горсовет;
- школа;
- места скопления беженцев;
- исторический центр;
Список объектов не полный. На бомбардировку Харькова враг бросает "Грады", "Смерчи", "Калибры" и запрещенные бомбы.