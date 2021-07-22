Авто по крышу в воде, потоки смывали все на пути. Как бушевала непогода в Одессе и как там сейчас

В городе ликвидируют последствия сильного дождя – за ночь выпала почти месячная норма осадков

На Одессу обрушилась стихия. Коллаж "Сегодня"

Ночной ливень затопил Одессу. За несколько часов непрерывного дождя в реки превратились Генуэзская, Дерибасовская улицы и Французский бульвар.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Непогода застала врасплох и туристическую Аркадию. На главной аллее мощный поток смывал все на своем пути. Вода стекала в ночные клубы, заливала кафе и магазины.

На Балковской, которая больше всего страдает от ливней – виднелись только крыши автомобилей.

На этот раз пострадали и многие квартиры. Вода сочилась через двери, потолки и даже розетки. Всю ночь одесситы провели в борьбе с разрушительными последствиями непогоды.

В подъездах стоит вода. Фото: "Думская"

Как сообщили в ГСЧС, из-за непогоды затопило 38 частных домов в трех районах: Суворовском, Малиновском и Киевском. За эту ночь в городе выпало 31 мм осадков – это 80% от месячной нормы.

Поток воды повредил двери и разбил стекло. Фото: 048.ua

Спасатели эвакуировали 18 человек из подтопленных домов и откачали около 2 тыс. кубометров воды. Уровень воды с проезжих частей дорог снижается самотеком.

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Вода затопила и частные дома. Фото: ГСЧС

Сейчас работы продолжаются, на улицы выехали 93 спасателя на 20 пожарных авто.

Смотрите в сюжете, как выглядит город после непогоды:

"Думская" пишет, что больше всего от ливня пострадала Аркадия – судя по илу, вода стояла в каждом магазине на главной аллее.

Потоки разрушили дорогу. Фото: "Думская"

На пляже сейчас валяется тротуарная плитка. Фото: "Думская"

Инфраструктура большинства пляжных комплексов повреждена.

Фото: "Думская"

Возле одного из отелей из-за потопа образовался овраг – вода порвала асфальт и обнажила скалу.

Овраг на Аркадии. Фото: Думская"

Напомним, тяжелые погодные условия в Украине, в частности, штормовой ветер, привели к смерти двух человек. Они погибли из-за падения деревьев и кровельных конструкций.

Кроме того, в Кировоградской области ликвидируют последствия непогоды. Из-за сильного ливня, грозы и ветра повреждены жилые дома, повалены деревья.