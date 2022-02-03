Авто разбилось вдребезги. Под Львовом произошло смертельное ДТП с маршруткой (фото)

Под Львовом произошло ДТП с участием маршрутки / Фото: Коллаж: Сегодня

В селе Рясное-Русское Львовской области столкнулись маршрутка и легковой автомобиль Skoda Octavia. В результате столкновения водитель легковушки умер на месте ДТП.

Об этом пишет пресс-служба полиции Львовской области.

Что говорят в полиции

Автомобиль Skoda Octavia выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршруткой сообщением "Львов-Зелив", которой управлял 47-летний житель Львовского района.

Известно, что в результате столкновения 39-летний водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия.

Что с пострадавшими

Также в больницу доставлены водитель и пятеро пассажиров маршрутки. Правоохранители устанавливают их личные данные, а медики уточняют диагнозы.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

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