Авто всмятку. Под Винницей в жутком ДТП погиб мужчина (фото)

В Винницкой области в ДТП погиб водитель легковушки. Фото: коллаж "Сегодня"
В субботу, 5 февраля, на автодороге Винница-Умань произошло смертельное ДТП. В результате аварии погиб 42-летний мужчина.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины.
Детали аварии
В 5:40 утра вблизи села Красноселка Винницкой области водитель машины Renault Dokker выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем МАН. От полученных травм 42-летний водитель легковушки погиб на месте.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции и медики. За рулем грузовика находился житель Львовской области – он не пострадал.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.
Место, где произошла смертельная авария. Фото: ГУНП Украины
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновение;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.