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Авто всмятку. Под Винницей в жутком ДТП погиб мужчина (фото)

София Ковнир
5 февраля, 16:09
Столкнулись грузовик и легковая машина. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины аварии

В Винницкой области в ДТП погиб водитель легковушки. Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 5 февраля, на автодороге Винница-Умань произошло смертельное ДТП. В результате аварии погиб 42-летний мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины.

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Детали аварии

В 5:40 утра вблизи села Красноселка Винницкой области водитель машины Renault Dokker выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем МАН. От полученных травм 42-летний водитель легковушки погиб на месте.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции и медики. За рулем грузовика находился житель Львовской области – он не пострадал.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

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Место, где произошла смертельная авария. Фото: ГУНП Украины

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Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34%;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

  • столкновение;
  • наезд на стоящий автомобиль;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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