Авто всмятку. Под Винницей в жутком ДТП погиб мужчина (фото)

В Винницкой области в ДТП погиб водитель легковушки. Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 5 февраля, на автодороге Винница-Умань произошло смертельное ДТП. В результате аварии погиб 42-летний мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины.

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Детали аварии

В 5:40 утра вблизи села Красноселка Винницкой области водитель машины Renault Dokker выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем МАН. От полученных травм 42-летний водитель легковушки погиб на месте.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции и медики. За рулем грузовика находился житель Львовской области – он не пострадал.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

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Место, где произошла смертельная авария. Фото: ГУНП Украины

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Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

столкновение;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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