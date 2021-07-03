Авто вспыхнуло после жесткого столкновения. В Днепре в ДТП погибла девушка (фото, видео)

Toyota поворачивала на дороге, когда в авто врезался BMW. Подробности ночной аварии

На месте аварии работали спасатели. Фото: ГСЧС

В Днепре столкнулись два автомобиля. После этого один из транспортных средств загорелся, погибла девушка.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, авария произошла сегодня, 3 июля, в 3:10 на Набережной Победы. Столкнулись BMW, в котором находились 5 человек, и Toyota, в которой ехали женщина и мужчина. На месте аварии погибла 30-летняя водитель Toyota, пассажира авто госпитализировали.

После ДТП автомобиль BMW загорелся. Пожар ликвидировали спасатели. Люди, которые ехали в авто, успели выбежать из горящего транспорта. Сейчас они в больнице.

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На месте аварии работали следователи. Причины ДТП устанавливаются.

Как сообщает Информатор, Тoyota поворачивала на дороге, когда в авто врезался BMW. От удара первый автомобиль несколько раз развернуло, он протаранил столб и остановку, после чего вылетел на дорогу. BMW перевернулся на бок и врезался в столб и загорелся.

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