Автомобили разорвало на части: в Харькове произошло жуткое ДТП (фото, видео)

Автомобиль нарушил правила дорожного движения/Коллаж: Сегодня
В Харькове на проспекте Гагарина произошло ужасное ДТП. Предварительно известно, что в результате аварии погиб один человек.
Об этом сообщает "Сегодня".
Детали инцидента
Во вторник, 26 октября, около девяти вечера водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением. Не бешеной скорости он столкнулся с другой машиной. Водитель ехал на красный свет светофора. Оба автомобиля буквально разорвало на части. Один человек погиб. Еще по крайней мере трое — пострадали. Свидетелями ДТП стали десятки людей. На месте трагедии работают несколько бригад скорой помощи.
Действия правоохранителей
Сейчас на месте происшествия работают руководители областного главка полиции, следственного управления, эксперты-криминалисты, следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Осуществляется комплекс всех необходимых мероприятий для установления обстоятельств дтп.
Смертельное ДТП в Днепропетровской области
В Днепропетровской области произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей.
Авария произошла в районе села Надежда. В результате ДТП столкнулись четыре автомобиля — Москвич 2141, AUDI A6, Dacia Logan и Chevrolet Lacetti. Водитель транспортного средства Chevrolet Lacetti — мужчина 1957 года рождения — скончался на месте. Его тело зажало искореженными конструкциями авто. Спасатели доставали с помощью гидравлических ножниц и домкратов. Состояние других водителей — удовлетворительное.
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