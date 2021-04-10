Автоворы активизировались: теперь они охотятся на фары (видео)

Теперь автоворы охотятся на фары. Только в Киеве с начала года зафиксировали 15 таких случаев. Почему правоохранители до сих пор не задержали воров и какие автомобили в зоне риска, узнал корреспондент "Сегодня" Владимир Миколайчук.

В темноте неизвестный подошел к машине и несколько секунд возился у капота. Вместе с подельником они вынимали фары с иномарки. Орудовали так, что не срабатывает даже сигнализация.

Чтобы снять одну фару из элитного авто достаточно 15-20 секунд. Воры хорошо знают, куда нажать, чтобы вынуть фонари без инструментов. Воруют даже среди бела дня. Под прицелом – элитные внедорожники. О серии таких краж гудит весь город. Автовладельцы напуганы.

Между собой жертвы воров давно обсуждают, что фары снимают профи. Предполагают, что это могут быть бывшие работники СТО. Затем, скорее всего, продают их в интернете.

"Одна фара может стоить в пределах 2,5 тысячи евро. Спрос существуют и люди пытаются на этом заработать деньги. Можно потерять фары в Ровно, а купить свои же фары где-то в интернет ресурсе", – говорит директор СТО Евгений Черногорский.

Уже 15 эпизодов зафиксировали правоохранители Ровно. И злоумышленников поймать пока не удалось.

Пока воров фар не задержали – правоохранители настоятельно рекомендуют не бросать машины там, где нет охраны.

Видео: Сегодня

Ранее мы писали, что похитители автомобилей в Украине чаще всего крадут машины японских и корейских марок. Реже объектами интереса преступников становятся европейские и американские бренды.