Банду из подполковника СБУ и полицейских будут судить за разбой и похищение людей

В банду из Киевской области входили семь человек

В Киевской области перед судом предстанет банда, организованная подполковником СБУ, которая похищала состоятельных людей, вымогала деньги и совершала разбои.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Преступная группа состояла из семи человек, двое из которых – действующие работники оперативных подразделений Национальной полиции.

Как сообщили правоохранители, между участниками банды был разработан единый план с распределением функций каждого из ее фигурантов. Он состоял в похищении пострадавших и дальнейшем вымогательство у них денег, а также в совершении разбойных нападений с угрозой применения насилия.

Материальный ущерб, причиненный злоумышленниками жителям Киевской области и Киева, оценивают в почти 5 млн гривен, установлено 11 фактов преступлений банды.

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Ее участников подозревают в бандитизме, незаконном лишении свободы или похищении человека, вымогательстве и разбое.

Следственное управление полиции Киевской области завершило расследование и направило обвинительный акт в суд.





Подозреваемым грозит до пятнадцати лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Павлограде Днепропетровской области полицейские для повышения показателей заставляли людей совершать преступления.